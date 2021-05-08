Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim - Schalke 04: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- 04: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 32. haftasında , sahasında 04'ü konuk etti. Ev sahibi Hoffenheim 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:46
Hoffenheim - Schalke 04: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 32. haftasında ile 04 kozlarını paylaştı. Ev sahibi Hoffenheim, küme düşmesi daha önce kesinleşen rakibini 4-2 mağlup etti.

Konuk Scahlke, 12'de ve 42'de Shkodran Mustafi2nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Hoffenheim, 47'de , 52'de , 60'ta ve 64'te 'nun golleriye 4-2 kazanmayı başardı.

11. sıradaki Hoffenheim bu sonuçla puanını 392a çıkarırken, son sıradaki Schalke 13 puanda kaldı.

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