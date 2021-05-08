Hoffenheim - Schalke 04: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Hoffenheim ile Schalke 04 kozlarını paylaştı. Ev sahibi Hoffenheim, küme düşmesi daha önce kesinleşen rakibini 4-2 mağlup etti.

Konuk Scahlke, 12'de Mark Uth ve 42'de Shkodran Mustafi2nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Hoffenheim, 47'de Andrej Kramaric, 52'de Kevin Akpoguma, 60'ta Christoph Baumgartner ve 64'te Ihlas Bebou'nun golleriye 4-2 kazanmayı başardı.

11. sıradaki Hoffenheim bu sonuçla puanını 392a çıkarırken, son sıradaki Schalke 13 puanda kaldı.