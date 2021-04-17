Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

29. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 13:44 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 13:45
Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da 'da canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

B. M'Gladbach: Sippel; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Embolo, Thuram; Plea

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Ilsanker, N'Dicka; Durm, Sow, Rode, Kostic; Kamada; Silva, Jovic

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