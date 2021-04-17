Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

B. M'Gladbach: Sippel; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Embolo, Thuram; Plea

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Ilsanker, N'Dicka; Durm, Sow, Rode, Kostic; Kamada; Silva, Jovic