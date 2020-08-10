Köln yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Köln'ün yeni sezon formasında cami silüeti! İşte o detay

Köln cami

Köln yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi

Bundesliga ekiplerinden Köln, bu sezon giyeceği formalarını tanıttı. Köln, deplasmanda giyeceği kırmızı formalara, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait Köln Merkez Camii’nin de .

Köln'ün dünyaca ünlü Dom Katedrali gibi cami silüetinin de formalarda görünmesi, 'daki Türkler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Alman ekibinin Medya ve İletişim Direktörü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Köln Kulübü'nün toleranslı ve saygı dolu toplumsal birlikteliği savunduğunu dile getirdi. Tobias Kaufmann, "Nereden geldiğin, neye inandığın, neye sahip olduğun, ne olduğun, nasıl yaşadığın ya da kimi sevdiğin fark etmeksizin Almanya'nın en güzel şehrine hoş geldin" diye konuştu.

Kaufmann ayrıca, takımın her yıl farklı dine mensup birçok taraftarına dini günlerde mesajlar da gönderdiğine değindi. Kaufmann, yaptıkları bu uygulamanın önemli tepkiler aldığını da sözlerine ekledi.


  1. 10.08.2020
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