Almanya'da karar verildi! Gelecek sezon seyirci...

Almanya Kulüpler Birliği'nin, yeni sezonun seyircili oynanmasına ilişkin hazırladığı tasarı bugün video konferans yöntemiyle 36 kulübün katıldığı toplantıda onaylandı.
1. ve 2. liglerden 36 kulübün katıldığı ve video konferans yoluyla düzenlenen DFL toplantısında yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçların yeniden seyircili olmasına ilişkin DFL yönetiminin hazırladığı tasarı kabul edildi.
DFL Başkanı Christian Seifert'in açıkladığı ve seyirci sayısında kısıtlamaların da öngörüldüğü tasarıda, yıl sonuna kadar deplasmanda oynayan takımın seyircilerine bilet satılmaması, 31 Ekim'e kadar maçları ayakta izleyecek seyircilere izin verilmemesi, yıl sonuna kadar stada girenlerin kişisel bilgilerinin alınması ve 31 Ekim'e kadar statta alkol satışı yapılmaması gibi maddeler yer alıyor.
Seifert, mevcut durumda statların dolmasının değil sağlık durumununun öncelik taşıdığını belirterek, DFL'in bir plan hazırladığını, ancak yeni sezonda gerçekten seyircilere izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın karşılaşmaların oynanacağı bölgelerdeki yerel makamlar tarafından verileceğini ifade etti.
"Seyircilerin yeniden statlara ne zaman gideceğine ilişkin kararı DFL vermiyor." diyen Seifert, toplantıda seyirci sayısının görüşülmediğini söyledi.
Seifert, "Ligdeki hiç kimse 20 bin veya 30 bin seyirci ile başlamayı talep etmedi." dedi.
Almanya'da Covid-19 salgınından dolayı 31 Ekim'e kadar büyük çaplı etkinliklere izin verilmiyor.
2020-2021 sezonunun 18 Eylül'de başlaması, Almanya Kupası 1. tur karşılaşmaları da 11-14 Eylül tarihlerinde oynanması planlanıyor.
Eyaletlerin sağlık bakanlarının gelecek hafta büyük çaplı etkinliklere ilişkin yeni bir karar alması bekleniyor.
Ülkede 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, (Covid-19) salgını sebebiyle 16 Mart'ta askıya alınmıştı.
Yetkililer DFL'in hazırladığı hijyen tasarı kapsamında mayıs ortasında liglerin seyircisiz yeniden başlaması kararı alınmış ve 2019-2020 sezonu haziran sonunda tamamlanmıştı.
- 04.08.2020
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Almanya'da karar verildi! Gelecek sezon seyirci... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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