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07 Ağustos 2020, Cuma
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Bundesliga'da 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu

Bundesliga'da 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu

Pandemi sürecinin ardından futbol maçlarının en erken başladığı elit lig olan Bundesliga'da 2020-2021 sezonunun fikstürü de açıklandı. 'de başlayacak olan ligde son şampiyon , açılış haftasında 04'ü konuk edecek.

1. Ligi (Bundesliga) ve 2. Ligi'nde 2020/21 sezonun lig fikstürleri belli oldu. Almanya Futbol Ligi (DFL) tarafından belirlenen takvimine göre, Bundesliga'da sezonun açılış maçı 2020 tarihinde ile Schalke04 arasında oynanacak.

18-21 Eylül 2020 tarihinde oynanacak 1. hafta maçları ile başlayacak olan Bundesliga, 22 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak olan 34'üncü hafta maçları ile sona erecek.

Almanya Kupası (DFB-Pokal) 12 Eylül 2020 tarihinde 1. tur maçları ile başlayıp, 13 Mayıs 2021 tarihinde Berlin'de oynanacak final maçı ile tamamlanacak.

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, ligin 7'nci haftasında 'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise, ligin 5'inci haftasında sahasında Schalke04'ü ağırlayacak.

Bundesliga'da ilk haftanın programı şöyle:

Bayern Münih-Schalke04
Borussia Dortmund- M.Gladbach
Leipzig- Mainz05
VFL Wolfsburg-Leverkusen
Eintracht Frankfurt-Arminia Bielefeld
Union Berlin- Augsburg
Köln- Hoffenheim
Werder Bremen- Herha Berlin
VFB Stuttgart-Freiburg

Almanya 2. Ligi de 1. Lig ile aynı tarihte başlayacak. 2. Lig, 18 Eylül 2020 tarihinde Hamburg SV-Fortuna Düsseldorf ve Jan Regensburg -1.FC Nürnberg maçları ile start alacak.

İlk haftanın diğer maçları ise şöyle:
1.FC Heidenheim-Eintracht Braunschweig
Hannover 96-Karlsruher SC
VFL Bochum-FC St. Pauli
SpVgg Greuther Fürth-VFL Osnabrück
SV Sandhausen-SV Darmstadt 98
Holstein Kiel-SC Paderborn 07
Würzburger Kickers-Erzgebirge Aue

Almanya 3'üncü Ligi'nin fikstürü ise henüz belli olmazken, yeni sezonda da maçların seyircisiz oynanması bekleniyor.

  1. 07.08.2020
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