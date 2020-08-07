Bundesliga'da 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu
Pandemi sürecinin ardından futbol maçlarının en erken başladığı elit lig olan Almanya Bundesliga'da 2020-2021 sezonunun fikstürü de açıklandı. 18 Eylül'de başlayacak olan ligde son şampiyon Bayern Münih, açılış haftasında Schalke 04'ü konuk edecek.
Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ve 2. Ligi'nde 2020/21 sezonun lig fikstürleri belli oldu. Almanya Futbol Ligi (DFL) tarafından belirlenen yeni sezon takvimine göre, Bundesliga'da sezonun açılış maçı 18 Eylül 2020 tarihinde Bayern Münih ile Schalke04 arasında oynanacak.
18-21 Eylül 2020 tarihinde oynanacak 1. hafta maçları ile başlayacak olan Bundesliga, 22 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak olan 34'üncü hafta maçları ile sona erecek.
Almanya Kupası (DFB-Pokal) 12 Eylül 2020 tarihinde 1. tur maçları ile başlayıp, 13 Mayıs 2021 tarihinde Berlin'de oynanacak final maçı ile tamamlanacak.
Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, ligin 7'nci haftasında Borussia Dortmund'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise, ligin 5'inci haftasında sahasında Schalke04'ü ağırlayacak.
Bundesliga'da ilk haftanın programı şöyle:
Bayern Münih-Schalke04
Borussia Dortmund- M.Gladbach
Leipzig- Mainz05
VFL Wolfsburg-Leverkusen
Eintracht Frankfurt-Arminia Bielefeld
Union Berlin- Augsburg
FC Köln- Hoffenheim
Werder Bremen- Herha Berlin
VFB Stuttgart-Freiburg
Almanya 2. Ligi de 1. Lig ile aynı tarihte başlayacak. 2. Lig, 18 Eylül 2020 tarihinde Hamburg SV-Fortuna Düsseldorf ve Jan Regensburg -1.FC Nürnberg maçları ile start alacak.
İlk haftanın diğer maçları ise şöyle:
1.FC Heidenheim-Eintracht Braunschweig
Hannover 96-Karlsruher SC
VFL Bochum-FC St. Pauli
SpVgg Greuther Fürth-VFL Osnabrück
SV Sandhausen-SV Darmstadt 98
Holstein Kiel-SC Paderborn 07
Würzburger Kickers-Erzgebirge Aue
Almanya 3'üncü Ligi'nin fikstürü ise henüz belli olmazken, yeni sezonda da maçların seyircisiz oynanması bekleniyor.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bundesliga'da 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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