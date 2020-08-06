Max Kruse imzayı attı! İşte yeni takımı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse imzayı attı! İşte yeni takımı!

imzayı attı! İşte yeni takımı!

Max Kruse imzayı attı! İşte yeni takımı!

'den sorunlu bir şekilde ayrılan 'nin yeni adresi belli oldu. 32 yaşındaki futbolcu 'nın Union takımına transfer oldu.

  1. 06.08.2020
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