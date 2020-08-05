Erol Bulut İstanbul’da

F.Bahçe ile anlaşan teknik direktör Erol Bulut dün İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte yurt dışında kısa bir tatil yapan 45 yaşındaki teknik adam, havaalanında sorulan soruları yanıtsız bıraktı. Bu arada Bulut'un eşinin kısa süreli bir rahatsızlık geçirdiği ve tekerlekli sandalye ile getirildiği dikkat çekti.