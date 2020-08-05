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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Erol Bulut İstanbul’da

F.Bahçe ile anlaşan dün 'a geldi.

F.Bahçe ile anlaşan dün 'a geldi. Ailesiyle birlikte yurt dışında kısa bir tatil yapan 45 yaşındaki teknik adam, havaalanında sorulan soruları yanıtsız bıraktı. Bu arada Bulut'un eşinin kısa süreli bir rahatsızlık geçirdiği ve tekerlekli sandalye ile getirildiği dikkat çekti.

  1. 5.8.2020
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