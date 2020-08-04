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04 Ağustos 2020, Salı
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Kürekçiler aranıyor

Kürekçiler aranıyor

'nin seçmeleri 'ta tesislerindeki şube binasında yapılacak. Yaş ve atletik uygunluk kriterlerine göre yapılacak seçmelere 2005- 08 doğumlu erkek ve kız genç kürekçi adayları katılacak.

'nin seçmeleri 'ta tesislerindeki şube binasında yapılacak. Yaş ve atletik uygunluk kriterlerine göre yapılacak seçmelere 2005- 08 doğumlu erkek ve kız genç kürekçi adayları katılacak.

  1. 4.8.2020
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