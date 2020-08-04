Kürekçiler aranıyor

Fenerbahçe Kürek Şubesi'nin seçmeleri 15 Ağustos'ta Lefter Küçükandonyadis tesislerindeki şube binasında yapılacak. Yaş ve atletik uygunluk kriterlerine göre yapılacak seçmelere 2005- 08 doğumlu erkek ve kız genç kürekçi adayları katılacak.