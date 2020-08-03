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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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'da Perotti şov!

İtalya'da Perotti şov!

Gelecek sezon hazırlıkları kapsamında kadrosun katmak üzere oyuncu arayışlarını sürdüren 'nin teklif yaptığı Arjantinli orta saha, 'nın şampiyon 'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maça 2 gol+1 asistle damga vurdu.

Serie A'nın son haftasında Diego Perotti rüzgarı esti. 'nin teklif yaptığı Arjantinli orta saha, 'nın şampiyon 'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maça 2 gol+1 asistle damga vurdu. 32 yaşındaki oyuncu, takımının attığı ilk golün ortasını yaparken, iki kez fileleri havalandırıp yıldızlaştı. Perotti'nin prim yapması Kanarya için kötü oldu. Öte yandan F.Bahçe'nin ilgilendiği bir başka Roma'lı stoper Juan Jesus da 56'da oyuna dahil oldu.

  1. 3.8.2020
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