Rekor canavarı

Pandemi sonrası Bundesliga'da gollerine devam eden Robert Lewandowski, üstün performansı ile göz doldurduğu sezonu kupalar ve rekorla taçlandırmak amacında. Bayern'in Düsseldorf'u 5-0 yendiği maçta iki kez ağları havalandıran Polonyalı forvet, müthiş grafiği taraftarları mest ediyor. 2019-20'de 37 resmi maçta 43 gole ulaşarak kariyerinin en iyi sezon istatistiğine şimdiden ulaştı. Bu sezon ligde 29, Şampiyonlar Ligi'nde 11, Almanya Kupası'nda ise 3 kez fileleri havalandıran Polonyalı santrfor, daha önce 2016-17 sezonunda yine Bayern formasıyla 47 maçta 43 gole imza atma başarısı göstermişti.

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Corona virüsü sonrası 4 Bundesliga maçında 4 gol atan Lewa, krallık yarışında 24 gollü Timo Werner'in önünde zirvede. Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünün de favorisi konumundaki 31 yaşındaki Polonyalının en önemli rakibi Serie A'da 27 kez ağları sarsan Lazio'lu Ciro Immobile. Bundesliga tarihinin en iyi golcüleri arasına giren Lewa, ilk 11 haftasında üst üste ağları sarsarak Aubameyang'ın rekorunu eline geçiren Polonyalı forvet, şimdi Gerd Müller'in 40 gollük rekoruna göz dikti.