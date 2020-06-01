Rekor canavarı
Tüm kulvarlarda 43 gole imza atan ve Altın Ayakkabı ödülünün favorisi olan Bayern’in Polonyalı forveti sezonu da çifte kupayla tamamlamak amacında...
Pandemi sonrası Bundesliga'da gollerine devam eden Robert Lewandowski, üstün performansı ile göz doldurduğu sezonu kupalar ve rekorla taçlandırmak amacında. Bayern'in Düsseldorf'u 5-0 yendiği maçta iki kez ağları havalandıran Polonyalı forvet, müthiş grafiği taraftarları mest ediyor. 2019-20'de 37 resmi maçta 43 gole ulaşarak kariyerinin en iyi sezon istatistiğine şimdiden ulaştı. Bu sezon ligde 29, Şampiyonlar Ligi'nde 11, Almanya Kupası'nda ise 3 kez fileleri havalandıran Polonyalı santrfor, daha önce 2016-17 sezonunda yine Bayern formasıyla 47 maçta 43 gole imza atma başarısı göstermişti.
HER YERDE EN ÖNDE
Corona virüsü sonrası 4 Bundesliga maçında 4 gol atan Lewa, krallık yarışında 24 gollü Timo Werner'in önünde zirvede. Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünün de favorisi konumundaki 31 yaşındaki Polonyalının en önemli rakibi Serie A'da 27 kez ağları sarsan Lazio'lu Ciro Immobile. Bundesliga tarihinin en iyi golcüleri arasına giren Lewa, ilk 11 haftasında üst üste ağları sarsarak Aubameyang'ın rekorunu eline geçiren Polonyalı forvet, şimdi Gerd Müller'in 40 gollük rekoruna göz dikti.
- 1.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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