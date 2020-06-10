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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Bundesliga'da

Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Bundesliga'da oynana maçlarda saha kenarında . () ve Almanya Kulüpler Birliği () tarafından yapılan açıklamada, 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulduğu takdirde, maske takmanın gerekli olmadığını ifade edildi.

Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) karşılaşmalarda saha kenarında .

() ve Almanya Kulüpler Birliği () tarafından yapılan açıklamada, saha kenarında bulunan oyuncular ve teknik ekip ile tribünde oturan kulüp yöneticilerin 1,5 metre sosyal mesafeye uymaları durumunda ağız ve burun bölgesini kapatması gerekmediği belirtildi.

Açıklamada aynı uygulamanın karşılaşmada görev yapan dördüncü hakem için de geçerli olacağı ifade edildi.

Statta çalışanların sayısının da arttırıldığına işaret edilen açıklamada, karşılaşmalarda görev yapan gazetecilerin sayısının 13'ten 26'ya çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle DFL tarafından hazırlanan "hijyen ve sağlık tasarısındaki" değişikliklerin Almanya Çalışma Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşları tarafından onaylandığı ve sezonun sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca bu yeni düzenlemenin Alman 2'inci, 3'üncü ve kadınlar futbol liglerinde de uygulanacağı kaydedildi.

  1. 10.06.2020
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