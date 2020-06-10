Bayern Münih yeni formalarını tanıttı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı. Klasik forma, Bavyera kulübünün taraftarları tarafından da beğenildi.
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, önümüzdeki sezon iç sahada giyeceği formalarını görücüye çıkardı. Bavyera ekibinin yeni formalarını Müller, Gnabry ve Alaba gibi yıldızlar tanıttı.
Bu formalar, Bayern'in taraftarları tarafından da beğeniyle karşılandı.
- 10.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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