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10 Haziran 2020, Çarşamba
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yeni formalarını tanıttı!

Bayern Münih yeni formalarını tanıttı!

ekiplerinden , yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı. Klasik forma, Bavyera kulübünün taraftarları tarafından da beğenildi.

devi , önümüzdeki sezon iç sahada giyeceği formalarını görücüye çıkardı. Bavyera ekibinin yeni formalarını Müller, Gnabry ve Alaba gibi yıldızlar tanıttı.

Bu formalar, Bayern'in taraftarları tarafından da beğeniyle karşılandı.





  1. 10.06.2020
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