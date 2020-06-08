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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'nun yeni takımı belli oldu!

Son dakika: Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Son günlerde ismi ile 'nun yeğeni , milli oyuncumu 'ın da forma giydiği 04'e oldu. İşte detaylar...

'ın gündeminde olduğu konuşulan 'nun kuzeni 'nun yeni takımı belli oldu. Hoffenheim'in U19 takımında oynayan Kerim Çalhanoğlu, 'ın da formasını giydiği 04'e transfer oldu. Alman basını, 26 Ağustos'ta 18 yaşına girecek Kerim Çalhanoğlu'nun Schalke ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

ÇOK YÖNLÜ!
17 yaşındaki Kerim Çalhanoğlu orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 18 maça çıktı. 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Alman basını, Kerim Çalhanoğlu'nun Hoffenheim U17 ve U17 Takımı'nda forma giyen kardeşi Turan Çalhanoğlu'nun da gelecek vadettiğini ve ilerleyen yıllarda önemli bir takıma transfer olabileceğini duyurdu.

  1. 08.06.2020
  2. Güncelleme: 08.06.2020 16:14
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