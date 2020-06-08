Son dakika: Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu!
Son günlerde ismi Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim Çalhanoğlu, milli oyuncumu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Schalke 04'e transfer oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Hoffenheim'in U19 takımında oynayan Kerim Çalhanoğlu, Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Schalke 04'e transfer oldu. Alman basını, 26 Ağustos'ta 18 yaşına girecek Kerim Çalhanoğlu'nun Schalke ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
ÇOK YÖNLÜ!
17 yaşındaki Kerim Çalhanoğlu orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 18 maça çıktı. 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Alman basını, Kerim Çalhanoğlu'nun Hoffenheim U17 ve Almanya U17 Takımı'nda forma giyen kardeşi Turan Çalhanoğlu'nun da gelecek vadettiğini ve ilerleyen yıllarda önemli bir takıma transfer olabileceğini duyurdu.
- 08.06.2020
- Güncelleme: 08.06.2020 16:14
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Kerim Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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