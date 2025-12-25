CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Can Armando Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güner'in mevkisi ne?

Genç yaşı, potansiyeli ve adının Türk takımlarıyla anılması ile gündem olan Can Armando Güner, futbolseverler tarafından takip ediliyor. Özellikle, "Can Armando Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli?" ve "Can Armando Güner hangi takımlarda oynadı?" gibi sorular araştırılıyor. İşte, Can Armando Güner'in istatistikleri ve kariyeri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 22:49
Genç yaşı ve dikkat çeken potansiyeliyle öne çıkan Can Armando Güner, Türk futbol gündeminde kendine yer bulmaya devam ediyor. Adının yerli kulüplerle anılması merakı artırırken, futbolseverler genç oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu hakkında bilgi arıyor. Can Armando Güner'in forma giydiği takımlar ve istatistikleri ise yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Can Armando Güner, 7 Ocak 2008 tarihinde Almanya'nın Krefeld bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Can Armando Güner 17 yaşında.

CAN ARMANDO GÜNER HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Teknik özellikleri ve potansiyeli ile ön plana çıkan Can Armando Güner sağ kanat mevkisinde oynuyor. Güner aynı zamanda, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de forma giyiyor.

CAN ARMANDO GÜNER KARİYERİ

Schalke altyapısında futbolculuk serüvenine başlayan Can Armando Güner kariyerine Borussia Mönchengladbach U19 takımında devam ediyor.

CAN ARMANDO GÜNER İSTATİSTİKLERİ

Can Armando Güner oynadığı 62 maçta 32 gol atarken, 15 defa asist yaptı. Arjantin ve Almanya altyapılarında 17 karşılaşmada süre bulan Güner, bu mücadelelerde 5 gol kaydetti.

