Futbolda FETÖ soruşturmasında sıcak gelişme! Lutfi Arıboğan’ın mailleri ortaya çıktı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fenerbahçe'ye yönelik FETÖ'nün gerçekleştirdiği 3 Temmuz kumpası döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili olarak görev yapan Galatasaray eski Sportif A.Ş. Genel Müdürü Lutfi Arıboğan, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yardım ve soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli de, emniyete yazı yazılarak ifade vermeleri için savcılıkta hazır edilmeleri istendi. Soruşturmada şikayetçiler arasında Fenerbahçe'nin eski başkanları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un olduğu öğrenildi.

FETÖ'YE YARDIM VE SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

Açıklamada, "Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lutfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir."

4 İSİM İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında tespit edilen, TFF eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, TFF eski Baş Hukuk Müşaviri Avukat İlhan Helvacı ve Galatasaray eski Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri iş insanı Ebru Köksal, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından ifadeye çağırıldı. 4 ismin savcılıkta hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. Şüpheliler savcılığa ifade verdi.

2 İSME ADLİ KONTROL

Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı "Üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. Diğer şüpheliler Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise savcılık ifade işlemlerinin akabinde serbest bırakıldı.

BARANSU'YA MAİLLE SIZDIRDI... 101 HTS KAYDI ÇIKTI

Lutfi Arıboğan'ın TFF'deki kurumsal mail adresinden 4 Aralık 2011 tarihinde saat 21.00'da kendi kişisel e-posta adresine gönderilen "Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi" konulu bir elektronik posta dikkat çekti. Bu e-postada herhangi bir metin içeriği bulunmadığı ancak 'magicolor_...pdf' isimli bir dosyaya rastlandı.

Bu mailin Lutfi Arıboğan'ın kişisel mail adresinden 3 Temmuz sürecinde Taraf Gazetesi'nde yazılar yazan Mehmet Baransu'ya ait mail adresine 7 Aralık 2011 günü saat 22.30'da gönderildiği saptandı. Baransu ile Lutfi Arıboğan'ın 3 Temmuz operasyonundan 10 gün sonra 13 Temmuz 2011- 6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydına da rastlandı.