Anthony Dennis kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dennis istatistikleri, kariyeri
Atletik yapısı, temposu ve genç yaşı ile ön plana çıkan Anthony Dennis, futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Transfer gündeminde de adı sıkça anılan başarılı futbolcu hakkında, "Anthony Dennis kimdir, kaç yaşında ve nereli?", "Anthony Dennis hangi takımlarda oynadı?" ve "Anthony Dennis mevkisi ne?" gibi konular araştırılmaya devam ediliyor. İşte, Anthony Dennis istatistikleri ve kariyeri...
Genç yaşına rağmen yüksek temposu, güçlü fiziği ve sahadaki enerjisiyle dikkat çeken Anthony Dennis, futbol dünyasında adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Transfer söylentilerinin odağında yer alan başarılı oyuncu hakkında futbolseverler; yaşı, memleketi, forma giydiği takımlar ve sahadaki rolünü merak ediyor. İşte Anthony Dennis'in kariyer yolculuğu ve öne çıkan istatistiklerine dair kısa bir bakış…
ANTHONY DENNIS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Anthony Dennis, 21 Haziran 2004 tarihinde Nijerya'nın Kaduna bölgesinde doğdu. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Dennis 21 yaşında.
ANTHONY DENNIS HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Atletik yapısı ile rakiplere zor anlar yaşatan Anthony Dennis ön libero mevkisinde oynuyor. Bazı maçlarda merkez orta saha bölgesinde de sahaya çıkan Dennis, sağ ayaklı ve 1,79 metre boyunda.
ANTHONY DENNIS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Nijerya'nın HB Abuja takımında başlayan Anthony Dennis, ardından Göztepe U19'a transfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performansla as takıma yükselen Dennis, aktif olarak İzmir takımında top oynamayı sürdürüyor.
ANTHONY DENNIS İSTATİSTİKLERİ
Göztepe formasıyla 74 maça çıkan Anthony Dennis, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 5 defa asist yaptı.
ANTHONY DENNIS PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Anthony Dennis piyasa değeri 5 milyon euro.