Leon Goretzka kimdir, kaç yaşında ve nereli? Goretzka istatistikleri...

Leon Goretzka kimdir, kaç yaşında ve nereli? Goretzka istatistikleri...

Fizik yapısı, teknik özellikleri ve kariyeri ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Leon Goretzka, futbolseverler tarafından takip ediliyor. Özellikle adı Türk takımlarıyla anıldıktan sonra gündem olmayı sürdüren deneyimli isim hakkında, "Leon Goretzka kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılıyor. İşte, Leon Goretzka istatistikleri ve kariyeri...

Leon Goretzka kimdir, kaç yaşında ve nereli? Goretzka istatistikleri...

Güçlü fiziği, çok yönlü oyun tarzı ve üst düzey kariyeriyle modern futbolun öne çıkan orta saha oyuncularından Leon Goretzka, futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dönemde Türk kulüpleriyle adının anılmasıyla birlikte merak daha da artarken, "Leon Goretzka kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte başarılı futbolcunun kariyerine ve istatistiklerine dair öne çıkan başlıklar…

LEON GORETZKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Leon Goretzka, 6 Şubat 1995 tarihinde Almanya'nın Bochum bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine devam eden Goretzka 30 yaşında.

LEON GORETZKA MEVİSİ NE?

Fiziki özellikleri ve teknik yapısı ile rakip takımlara zor anlar yaşatan Leon Goretzka merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Aynı zamanda on numara ve ön libero bölgelerinde de forma giyiyor.

LEON GORETZKA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine VfL Bochum'da başlayan Leon Goretzka'nın oynadığı takımlar şunlar:

2012-2013 VfL Bochum

2013-2018 Schalke 04

2015 Schalke 04 II

2018 Bayern Münih

LEON GORETZKA İSTATİSTİKLERİ

Bochum, Schalke 04 ve Bayern Münih formaları ile 500'ü aşkın maçta süre bulan Leon Goretzka'nın istatistikleri şöyle:

-516

-97 gol

-77 asist

Almanya Milli Takımı'nda 67 maçta forma giyen Leon Goretzka, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 12 defa asist yaptı.

LEON GORETZKA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre Leon Goretzka'nın piyasa değeri 15 milyon euro.

