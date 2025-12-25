CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Umut Tohumcu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Umut Tohumcu istatistikleri

Umut Tohumcu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Umut Tohumcu istatistikleri

Türk takımlarıyla adı anılan Umut Tohumcu, futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Önemli maçlarda forma giyen ve başarılı bir performansa sahip olan genç futbolcu hakkında, "Umut Tohumcu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. Özellikle, Umut Tohumcu'nun istatistikleri ve kariyeri merak ediliyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 21:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Umut Tohumcu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Umut Tohumcu istatistikleri

Türk kulüplerinin radarına giren Umut Tohumcu, performansıyla futbol gündeminde öne çıkmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen önemli karşılaşmalarda sorumluluk alan ve istikrarlı oyunu dikkat çeken futbolcu hakkında merak artmış durumda. Futbolseverler, "Umut Tohumcu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorularına yanıt ararken, kariyer yolculuğu ve istatistikleri de ilgiyle takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

UMUT TOHUMCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Umut Tohumcu, 11 Ağustos 2004 tarihinde Almanya'nın Offenburg bölgesinde dünyaya geldi.

UMUT TOHUMCU MEVKİSİ NE?

Merkez orta saha mevkisinde oynayan Umut Tohumcu, aynı zamanda on numara ve ön libero bölgesinde de forma giyiyor.

UMUT TOHUMCU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Offenburg altyapısında futbulculuğa başlayan Umut Tohumcu kariyerinde sırasıyla şu takımlarda forma giydi:

-Offenburg Altyapısı

-Freiburg Altyapısı

-Hoffenheim Altyapısı

-Hoffenheim U17

-Hoffenheim U19

-Hoffenheim II

-Hoffenheim

UMUT TOHUMCU İSTATİSTİKLERİ

Hoffenheim formasıyla Bundesliga ve UEFA Avrupa Ligi gibi turnuvalarda oynayan Umut Tohumcu'nun istatistikleri şu şekilde:

-137 maç

-35 gol

-28 asist

Almanya Milli Takım altyapısında 33 maçta süre bulan Umut Tohumcu, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

UMUT TOHUMCU PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre, Umut Tohumcu'nun piyasa değeri 5 milyon euro.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM İDEFİX
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! G.Saray...
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anthony Dennis kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anthony Dennis kimdir, kaç yaşında ve nereli? 20:44
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 20:37
Sörloth'un anahtarı o isimde! Sörloth'un anahtarı o isimde! 20:29
Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! 19:06
Saran taraftarları selamladı Saran taraftarları selamladı 16:18
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 16:11
Daha Eski
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 15:38
Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! 15:13
Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... 15:08
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 15:06
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 14:54
Neom-Al Najma maçı bugün! Neom-Al Najma maçı bugün! 12:16