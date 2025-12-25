Umut Tohumcu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Umut Tohumcu istatistikleri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türk kulüplerinin radarına giren Umut Tohumcu, performansıyla futbol gündeminde öne çıkmaya devam ediyor. Genç yaşına rağmen önemli karşılaşmalarda sorumluluk alan ve istikrarlı oyunu dikkat çeken futbolcu hakkında merak artmış durumda. Futbolseverler, "Umut Tohumcu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorularına yanıt ararken, kariyer yolculuğu ve istatistikleri de ilgiyle takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

UMUT TOHUMCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Umut Tohumcu, 11 Ağustos 2004 tarihinde Almanya'nın Offenburg bölgesinde dünyaya geldi.

UMUT TOHUMCU MEVKİSİ NE?

Merkez orta saha mevkisinde oynayan Umut Tohumcu, aynı zamanda on numara ve ön libero bölgesinde de forma giyiyor.

UMUT TOHUMCU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Offenburg altyapısında futbulculuğa başlayan Umut Tohumcu kariyerinde sırasıyla şu takımlarda forma giydi:

-Offenburg Altyapısı

-Freiburg Altyapısı

-Hoffenheim Altyapısı

-Hoffenheim U17

-Hoffenheim U19

-Hoffenheim II

-Hoffenheim

UMUT TOHUMCU İSTATİSTİKLERİ

Hoffenheim formasıyla Bundesliga ve UEFA Avrupa Ligi gibi turnuvalarda oynayan Umut Tohumcu'nun istatistikleri şu şekilde:

-137 maç

-35 gol

-28 asist

Almanya Milli Takım altyapısında 33 maçta süre bulan Umut Tohumcu, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

UMUT TOHUMCU PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre, Umut Tohumcu'nun piyasa değeri 5 milyon euro.