Bayern Münih maske satışından elde ettiği 250 bin euroyu bağışladı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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maske satışından elde ettiği 250 bin euroyu bağışladı

Bayern Münih maske satışından elde ettiği 250 bin euroyu bağışladı

devi , corona virüsüne karşı koruyucu maske satışından elde ettiği geliri yardım kuruluşlarına bağışladı. Bavyera temsilcisi, 'da başlatılan maske satışından 250 bin euro gelir sağladığını açıkladı.

(Bundesliga) ekibi , corona virüsüne karşı koruyucu maske satışından elde ettiği geliri yardım kuruluşları için başlatılan kampanyaya bağışladı.

Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, kulübün 'da başlatılan koruyucu maske satışından 250 bin euro gelir sağladığı belirtildi.

Bu rakamın, futbolcular Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenenlere yardım eden kuruluşlara destek için başlattığı kampanyaya bağışlandığı kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, kampanyadan memnuniyet duyduğunu belirterek iki futbolcuya teşekkür etti.

  1. 27.05.2020
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