Bayern Münih maske satışından elde ettiği 250 bin euroyu bağışladı
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, corona virüsüne karşı koruyucu maske satışından elde ettiği geliri yardım kuruluşlarına bağışladı. Bavyera temsilcisi, 24 Nisan'da başlatılan maske satışından 250 bin euro gelir sağladığını açıkladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, corona virüsüne karşı koruyucu maske satışından elde ettiği geliri yardım kuruluşları için başlatılan kampanyaya bağışladı.
Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, kulübün 24 Nisan'da başlatılan koruyucu maske satışından 250 bin euro gelir sağladığı belirtildi.
Bu rakamın, futbolcular Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenenlere yardım eden kuruluşlara destek için başlattığı kampanyaya bağışlandığı kaydedildi.
Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, kampanyadan memnuniyet duyduğunu belirterek iki futbolcuya teşekkür etti.
- 27.05.2020
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