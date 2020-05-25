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26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih'in son kurbanı Dortmund!

0-1 | MAÇ ÖZETİ İZLE

Borussia Dortmund 0-1 Bayern Münih | MAÇ ÖZETİ İZLE

'nın 28. haftasındaki 'Der Klassiker'de 'a konuk olan lider , rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Bavyera temsilcisine zaferi getiren golü 43. dakikada Joshua Kimmich kaydetti. Bayern bu sonuçla puanını 64'e yükseltirken, Dortmund 57 puanda kaldı. Karşılaşmanın özetine haberimizden ulaşabilirsiniz...

'da 28. hafta heyecanı dev bir maçla start aldı. Liderlik koltuğunda oturan , en yakın takipçisi 'a konuk oldu. Bavyera temsilcisi, Signal Iduna Park Stadı'nda seyircisiz oynanan mücadeleyi 1-0 kazanıp şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Oyun üstünlüğünü ilk dakikalarda rakibine kabul ettiren Bayern, 43. dakikada Joshua Kimmich'in şık golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede de skoru korumayı başaran Bayern, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı. Bayern Münih bu sonuçla üst üste 7. galibiyetini alırken, puanını da 64'e yükseltti.

5 YIL SONRA GOL ATAMADI!

Ligde 6 maç sonra kaybeden Dortmund 57 puanda kalırken, kendi evinde 5 yıllık gol atma serisi de son buldu. Sarı-siyahlılar, son olarak Nisan 2015'te yine Bayern Münih'le oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçta rakip fileleri havalandıramamıştı.

  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 26.05.2020 22:10
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