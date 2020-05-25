Borussia Dortmund 0-1 Bayern Münih | MAÇ ÖZETİ İZLE

Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı dev bir maçla start aldı. Liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'a konuk oldu. Bavyera temsilcisi, Signal Iduna Park Stadı'nda seyircisiz oynanan mücadeleyi 1-0 kazanıp şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Oyun üstünlüğünü ilk dakikalarda rakibine kabul ettiren Bayern, 43. dakikada Joshua Kimmich'in şık golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede de skoru korumayı başaran Bayern, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı. Bayern Münih bu sonuçla üst üste 7. galibiyetini alırken, puanını da 64'e yükseltti.

5 YIL SONRA GOL ATAMADI!

Ligde 6 maç sonra kaybeden Dortmund 57 puanda kalırken, kendi evinde 5 yıllık gol atma serisi de son buldu. Sarı-siyahlılar, son olarak Nisan 2015'te yine Bayern Münih'le oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçta rakip fileleri havalandıramamıştı.