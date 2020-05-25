Borussia Dortmund 0-1 Bayern Münih | MAÇ ÖZETİ İZLE
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasındaki 'Der Klassiker'de Borussia Dortmund'a konuk olan lider Bayern Münih, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Bavyera temsilcisine zaferi getiren golü 43. dakikada Joshua Kimmich kaydetti. Bayern bu sonuçla puanını 64'e yükseltirken, Dortmund 57 puanda kaldı. Karşılaşmanın özetine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı dev bir maçla start aldı. Liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'a konuk oldu. Bavyera temsilcisi, Signal Iduna Park Stadı'nda seyircisiz oynanan mücadeleyi 1-0 kazanıp şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Oyun üstünlüğünü ilk dakikalarda rakibine kabul ettiren Bayern, 43. dakikada Joshua Kimmich'in şık golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci devrede de skoru korumayı başaran Bayern, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı. Bayern Münih bu sonuçla üst üste 7. galibiyetini alırken, puanını da 64'e yükseltti.
5 YIL SONRA GOL ATAMADI!
Ligde 6 maç sonra kaybeden Dortmund 57 puanda kalırken, kendi evinde 5 yıllık gol atma serisi de son buldu. Sarı-siyahlılar, son olarak Nisan 2015'te yine Bayern Münih'le oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçta rakip fileleri havalandıramamıştı.
- 25.05.2020
- Güncelleme: 26.05.2020 22:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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