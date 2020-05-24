MAÇ SONUCU | Köln 2-2 Fortuna Düsseldorf  - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Kenan Karaman'ın golü galibiyete yetmedi!

MAÇ SONUCU | Köln 2-2

MAÇ SONUCU | Köln 2-2 Fortuna Düsseldorf

'nın 27'inci hafta maçında Köln ile karşı karşıya geldi. RheinEnergie'de oynanan zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Fortuna Düsseldorf'un golleri ve Erik Thommy'den gelirken Köln'ün gollerini Anthony Modeste ve Jhon Cordoba kaydetti.

'nın 27'inci hafta maçında Köln ile RheinEnergie'de karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele Köln'ün son dakikalarda attığı gollerle 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fortuna Düsseldorf'un golleri ve Erik Thommy'den gelirken Köln'ün gollerini Anthony Modeste ve Jhon Cordoba kaydetti.

DÜSSELDORF FIRSATI TEPTİ

Küme düşme mücadelesi veren Fortuna Düsseldorf 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı. Konuk takım 88'inci ve 90'ıncı dakikalarda yediği gollerle 3 puan fırsatını tepti.

Bu beraberlikle Köln puanını 34'e çıkarırken Fortuna Düsseldorf 24 puana yükseldi.

KENAN'IN BU SEZON 5'İNCİ GOLÜ

Bundesliga'da bu sezon 13'üncü karşılaşmasına çıkan milli yıldız Kenan Karaman bu karşılaşmalarda 5 gol 1 asistlik performansla takımına katkı sağladı.

  1. 24.05.2020
  2. Güncelleme: 24.05.2020 21:07
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