MAÇ SONUCU | Köln 2-2 Fortuna Düsseldorf
Almanya Bundesliga'nın 27'inci hafta maçında Köln ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya geldi. RheinEnergie'de oynanan zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Fortuna Düsseldorf'un golleri Kenan Karaman ve Erik Thommy'den gelirken Köln'ün gollerini Anthony Modeste ve Jhon Cordoba kaydetti.
Almanya Bundesliga'nın 27'inci hafta maçında Köln ile Fortuna Düsseldorf RheinEnergie'de karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadele Köln'ün son dakikalarda attığı gollerle 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Fortuna Düsseldorf'un golleri Kenan Karaman ve Erik Thommy'den gelirken Köln'ün gollerini Anthony Modeste ve Jhon Cordoba kaydetti.
DÜSSELDORF FIRSATI TEPTİ
Küme düşme mücadelesi veren Fortuna Düsseldorf 2-0 öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı. Konuk takım 88'inci ve 90'ıncı dakikalarda yediği gollerle 3 puan fırsatını tepti.
Bu beraberlikle Köln puanını 34'e çıkarırken Fortuna Düsseldorf 24 puana yükseldi.
KENAN'IN BU SEZON 5'İNCİ GOLÜ
Bundesliga'da bu sezon 13'üncü karşılaşmasına çıkan milli yıldız Kenan Karaman bu karşılaşmalarda 5 gol 1 asistlik performansla takımına katkı sağladı.
- 24.05.2020
- Güncelleme: 24.05.2020 21:07
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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