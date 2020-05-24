MAÇ SONUCU | Mainz 05 0-5 RB Leipzig - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Leipzig 3 puanı 5 golle aldı!

MAÇ SONUCU | 05 0-5 RB

MAÇ SONUCU | Mainz 05 0-5 RB Leipzig

Corona virüsü salgını sonrası verilen aranın ardından alınan tedbirlerle yeniden başlatılan maçları 27. hafta heyecanıyla devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında sahasında 'i konuk etti. Mücadele konuk ekibin 5-0'lık farklı galibiyetiyle sona erdi.

Kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan 'nın 27. haftasında evinde 'i ağırladı. İki takım da hedefleri doğrultusunda mutlak 3 puan için sahadaydı.

Mainz'ın sahasında Leipzig'i konuk ettiği karşılaşmada gülen taraf 5-0'lık skorla RB Leipzig oldu. Konuk ekibin 3 golü Werner'den geldi, gol kaydeden diğer isimler ise Poulsen ve Sabitzer oldu.

Bu skorlar RB Leipzig puanını 54'e yükselterek 3. sıraya yerleşti. Mainz 05 ise 27 puanla 15. sırada kaldı.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

*Mainz, sahasında RB Leipzig'e karşı oynadığı son 2 maçta yenilmedi. (1B,1G)

*Mainz, bu sezon ilk kez 3 maçtır yenilmiyor.

*Leipzig, Mainz ile oynadığı son maçı 8-0 kazandı.

*Leipzig, şimdiden geçtiğimiz sezonun tamamında attığı gol sayısına ulaştı. (63)

  1. 24.05.2020
  2. Güncelleme: 24.05.2020 18:36
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