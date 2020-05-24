Corona virüsü salgını sonrası verilen aranın ardından alınan tedbirlerle yeniden başlatılan Almanya Bundesliga maçları 27. hafta heyecanıyla devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Mainz sahasında Leipzig'i konuk etti. Mücadele konuk ekibin 5-0'lık farklı galibiyetiyle sona erdi.
Kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Mainz evinde Leipzig'i ağırladı. İki takım da hedefleri doğrultusunda mutlak 3 puan için sahadaydı.
Mainz'ın sahasında Leipzig'i konuk ettiği karşılaşmada gülen taraf 5-0'lık skorla RB Leipzig oldu. Konuk ekibin 3 golü Werner'den geldi, gol kaydeden diğer isimler ise Poulsen ve Sabitzer oldu.
Bu skorlar RB Leipzig puanını 54'e yükselterek 3. sıraya yerleşti. Mainz 05 ise 27 puanla 15. sırada kaldı.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
*Mainz, sahasında RB Leipzig'e karşı oynadığı son 2 maçta yenilmedi. (1B,1G)
*Mainz, bu sezon ilk kez 3 maçtır yenilmiyor.
*Leipzig, Mainz ile oynadığı son maçı 8-0 kazandı.
*Leipzig, şimdiden geçtiğimiz sezonun tamamında attığı gol sayısına ulaştı. (63)
- 24.05.2020
- Güncelleme: 24.05.2020 18:36
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MAÇ SONUCU | Mainz 05 0-5 RB Leipzig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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