MAÇ SONUCU | Mainz 05 0-5 RB Leipzig

Kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Mainz evinde Leipzig'i ağırladı. İki takım da hedefleri doğrultusunda mutlak 3 puan için sahadaydı.

Mainz'ın sahasında Leipzig'i konuk ettiği karşılaşmada gülen taraf 5-0'lık skorla RB Leipzig oldu. Konuk ekibin 3 golü Werner'den geldi, gol kaydeden diğer isimler ise Poulsen ve Sabitzer oldu.

Bu skorlar RB Leipzig puanını 54'e yükselterek 3. sıraya yerleşti. Mainz 05 ise 27 puanla 15. sırada kaldı.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

*Mainz, sahasında RB Leipzig'e karşı oynadığı son 2 maçta yenilmedi. (1B,1G)

*Mainz, bu sezon ilk kez 3 maçtır yenilmiyor.

*Leipzig, Mainz ile oynadığı son maçı 8-0 kazandı.

*Leipzig, şimdiden geçtiğimiz sezonun tamamında attığı gol sayısına ulaştı. (63)