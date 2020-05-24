MAÇ SONUCU | Schalke 0-3 Augsburg

Almanya Bundesliga'da günün ilk karşılaşmasında Schalke 04 sahasında konuk ettiği Augsburg'a 3-0 mağlup oldu. Konuk takımın gollerini 6'da Löwen, 76. dakikada Sarenren-Bazee ve uzatmalarda Cordova kaydetti.
Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Schalke 04 sahasında Augsburg'u konuk etti. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın yedek kulübesinde başladığı mücadelede ilk gol 6. dakikada Löwen'le konuk takımdan geldi.
Ev sahibi takım soyunma odasına 1-0 mağlup girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Augsburg, farkı ikiye çıkaran golü 76'da Sarenren-Bazee ile buldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Cordova skoru 3-0'a taşıdı ve Augsburg 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Schalke'de forma giyen bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu ise 56. dakikada Türk asıllı Suat Serdar'ın yerine oyuna dahil oldu.
- 24.05.2020
- Güncelleme: 24.05.2020 16:50
- Canlı yayında flaş yorum! "Erol Bulut dışında bir isim sürpriz olacak"
- Flaş sözler! "Diagne'nin takım arkadaşına saldırmayacağının garantisi yok"
- Cristian Baroni: Brezilya'da dışarı çıkamıyoruz
- Juventus'un yıldızları Merih Demiral ve Pjanic'ten bayram mesajı
- Yunus Emre Sel: Rahmi Anıl Başaran'la prensip anlaşmasına varıldı
- Galatasaray'a transferde dişli rakip! Belhanda'nın...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu sahibini buldu! İşte geleceği tarih...
- Michael Schumacher haber var! Son durumu...
- Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bu teklif çok konuşulur! 'Belhanda'yı ver 1.5 milyon + 19'luk yıldızı al'
- Galatasaray idmanında bu oldu! Bir ilk...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MAÇ SONUCU | Schalke 0-3 Augsburg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.