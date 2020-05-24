MAÇ SONUCU | Schalke 0-3 Augsburg - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Schalke'ye evinde soğuk duş!

MAÇ SONUCU | 0-3

MAÇ SONUCU | Schalke 0-3 Augsburg

'da günün ilk karşılaşmasında 04 sahasında konuk ettiği 'a 3-0 mağlup oldu. Konuk takımın gollerini 6'da Löwen, 76. dakikada Sarenren-Bazee ve uzatmalarda Cordova kaydetti.

'nın 27. haftasında 04 sahasında 'u konuk etti. Milli futbolcu 'ın yedek kulübesinde başladığı mücadelede ilk gol 6. dakikada Löwen'le konuk takımdan geldi.

Ev sahibi takım soyunma odasına 1-0 mağlup girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Augsburg, farkı ikiye çıkaran golü 76'da Sarenren-Bazee ile buldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Cordova skoru 3-0'a taşıdı ve Augsburg 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Schalke'de forma giyen bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu ise 56. dakikada Türk asıllı Suat Serdar'ın yerine oyuna dahil oldu.

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  1. 24.05.2020
  2. Güncelleme: 24.05.2020 16:50
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