M’gladbach taraftarı her şartta takımını destekliyor!
Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelendiği Almanya’da zirve mücadelesi veren M’gladbach seyircisiz oynama kararı verilmesi halinde taraftarlarının gerçek boyutta figürlerini tribüne yerleştirecek. Hava koşullarına dayanıklı figürler, sezon sonuna kadar tribünde yer alacak.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok lig ertelenirken, özellikle futbol takımları başta yayın ve tribün olmak üzere birçok gelirden mahrum kalıp maddi olarak zorlu bir sürece girdi. 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklanan Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia M'gladbach, ligin seyircisiz olarak oynanmaya karar verilmesi durumunda ilginç bir yönteme başvurmaya hazırlanıyor. Kulüp, 'Orada ol' sloganıyla 19 Euro karşılığında taraftarların gerçek boyutta karton figürlerini tribüne yerleştirecek. Hava koşullarına dayanıklı olarak tasarlanacak figürlerin sezonun tamamında tribünde olması planlanıyor.
GELİRİN BİR KISMI TEDAVİYE AYRILACAK
Almanya Bundesliga'da ve Avrupa kupalarında maçlarını 54 bin kişi kapasiteli Borussia-Park'ta oynayan M'gladbach, bu proje ile birlikte önemli bir sosyal sorumluluk hareketine de imza atmayı planlıyor. Taraftar başına alınacak her 19 Euro'nun 2 Euro'sunun sinir hücreleri kaynaklı bir hastalık olan SMA tedavisi gören 'Ben' isimli bir çocuğun tedavi masraflarına ayrılacağı belirtildi. Paranın bir kısmı ise kulübün işsiz kalan 7 taraftarına verileceği ifade edildi.
TFF DE BENZERİNİ MİLLİ TAKIM İÇİN YAPTI
Türkiye Futbol Federasyonu, 2006 Dünya Kupası'nın Play-Off mücadelesinde İstanbul'da oynanan olaylı İsviçre maçı sonrasında FIFA'dan 6 maç tarafsız sahada ve seyircisiz oynama cezası alan Milli Takımımız için o dönem benzer bir girişim yapmıştı. Cezalı olan ay yıldızlıların, Euro 2008 Elemeleri'nde oynadığı karşılaşmalarda tribünün belli bölümlerinde kartondan taraftarlar yer almıştı.
- 02.04.2020
- Premier Lig'de ilk maaş indirimi Eddie Howe'den geldi
- Corona virüsü için son dakika! İşte virüsü yayma potansiyeli en yüksek insanlar! Corona virüsü belirtileri...
- Jean Michael Seri ile ilgili karar verildi! Galatasaray...
- Corona virüsü Türkiye haritası! Türkiye'de kaç vaka var? İl il vaka sayısı...
- Maaş indirimine oyunculardan ret! Süper Lig devine büyük şok
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
M’gladbach taraftarı her şartta takımını destekliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.