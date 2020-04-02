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02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Almanya Bundesliga Yeter ki futbol oynansın! Taraftarlar öyle bir şey yaptı ki...

M’gladbach taraftarı her şartta takımını destekliyor!

M’gladbach taraftarı her şartta takımını destekliyor!

Corona virüsü nedeniyle liglerin ertelendiği Almanya’da zirve mücadelesi veren M’gladbach seyircisiz oynama kararı verilmesi halinde taraftarlarının gerçek boyutta figürlerini tribüne yerleştirecek. Hava koşullarına dayanıklı figürler, sezon sonuna kadar tribünde yer alacak.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok lig ertelenirken, özellikle futbol takımları başta yayın ve tribün olmak üzere birçok gelirden mahrum kalıp maddi olarak zorlu bir sürece girdi. 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklanan ekiplerinden Borussia M'gladbach, ligin seyircisiz olarak oynanmaya karar verilmesi durumunda ilginç bir yönteme başvurmaya hazırlanıyor. Kulüp, 'Orada ol' sloganıyla karşılığında taraftarların gerçek boyutta karton figürlerini tribüne yerleştirecek. Hava koşullarına dayanıklı olarak tasarlanacak figürlerin sezonun tamamında tribünde olması planlanıyor.

GELİRİN BİR KISMI TEDAVİYE AYRILACAK
Almanya Bundesliga'da ve Avrupa kupalarında maçlarını 54 bin kişi kapasiteli Borussia-Park'ta oynayan M'gladbach, bu proje ile birlikte önemli bir sosyal sorumluluk hareketine de imza atmayı planlıyor. Taraftar başına alınacak her 19 Euro'nun 2 Euro'sunun sinir hücreleri kaynaklı bir hastalık olan SMA tedavisi gören 'Ben' isimli bir çocuğun tedavi masraflarına ayrılacağı belirtildi. Paranın bir kısmı ise kulübün işsiz kalan 7 taraftarına verileceği ifade edildi.

TFF DE BENZERİNİ MİLLİ TAKIM İÇİN YAPTI
, 2006 'nın Play-Off mücadelesinde 'da oynanan olaylı maçı sonrasında 'dan 6 maç tarafsız sahada ve seyircisiz oynama cezası alan için o dönem benzer bir girişim yapmıştı. Cezalı olan ay yıldızlıların, Euro 2008 Elemeleri'nde oynadığı karşılaşmalarda tribünün belli bölümlerinde kartondan taraftarlar yer almıştı.

  1. 02.04.2020
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