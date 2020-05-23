Bayern Münih 5-2 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU - ÖZETİ İZLE

Almanya Bundesliga maçları, corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Bu hafta yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Goretzka, 41. dakikada Müller, 46. dakikada Lewandowski, 61. dakikada Davies ve 74. dakikada Hinteregger kendi kalesine attı. Eintracht Frankfurt'un golleri ise 52 ve 55. dakikada Hinterregger'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 61 puanla liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:

Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund.

Freiburg 0-1 Werder Bremen



Paderborn 1-1 Hoffenheim



M. Gladbach 1-3 Leverkusen