Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Dortmund durdurulamıyor! Seri 6 maça çıktı

0-2 | MAÇ SONUCU

Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Dünya çapında yayılım gösteren salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan ve geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla geri dönüş yapan 'da heyecan sürüyor. 27. hafta karşılaşmasında , sahasında 'u ağırladı. Konuk ekip karşılaşmayı 2-0 kazarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen 'da heyecan devam ediyor. 27. haftada sahasında 'u konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleyi Raphael Guerreiro ve Achraf Hakimi'nin golleriyle 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve zirve takibini sürdürdü. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltirken, Wolfsburg ise 39 puanda kaldı.

SERİ 6'YA ÇIKTI!
salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce 4 maçlık bir galibiyet serisi bulunan Borussia Dortmund, yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da yoluna fire vermeden devam ediyor. Geçen hafta ezeli rakibi Schalke'yi Ruhr derbisinde 4-0'la geçen sarı-siyahlılar, bu kez Wolfsburg deplasmanından 3 puanla döndü ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

ALMANYA BUNDESLIGA'DA DİĞER SONUÇLAR:

Freiburg 0-1 Werder Bremen

Paderborn 1-1 Hoffenheim

M. Gladbach 1-3 Leverkusen

  1. 23.05.2020
  2. Güncelleme: 23.05.2020 19:30
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