Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU
Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan ve geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla geri dönüş yapan Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 27. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Konuk ekip karşılaşmayı 2-0 kazarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Wolfsburg sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleyi Raphael Guerreiro ve Achraf Hakimi'nin golleriyle 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve zirve takibini sürdürdü. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltirken, Wolfsburg ise 39 puanda kaldı.
SERİ 6'YA ÇIKTI!
Corona virüsü salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce 4 maçlık bir galibiyet serisi bulunan Borussia Dortmund, yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da yoluna fire vermeden devam ediyor. Geçen hafta ezeli rakibi Schalke'yi Ruhr derbisinde 4-0'la geçen sarı-siyahlılar, bu kez Wolfsburg deplasmanından 3 puanla döndü ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
ALMANYA BUNDESLIGA'DA DİĞER SONUÇLAR:
Freiburg 0-1 Werder Bremen
Paderborn 1-1 Hoffenheim
M. Gladbach 1-3 Leverkusen
- 23.05.2020
- Güncelleme: 23.05.2020 19:30
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