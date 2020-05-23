Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Wolfsburg sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleyi Raphael Guerreiro ve Achraf Hakimi'nin golleriyle 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve zirve takibini sürdürdü. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltirken, Wolfsburg ise 39 puanda kaldı.

SERİ 6'YA ÇIKTI!

Corona virüsü salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce 4 maçlık bir galibiyet serisi bulunan Borussia Dortmund, yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da yoluna fire vermeden devam ediyor. Geçen hafta ezeli rakibi Schalke'yi Ruhr derbisinde 4-0'la geçen sarı-siyahlılar, bu kez Wolfsburg deplasmanından 3 puanla döndü ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

ALMANYA BUNDESLIGA'DA DİĞER SONUÇLAR:

Freiburg 0-1 Werder Bremen



Paderborn 1-1 Hoffenheim



M. Gladbach 1-3 Leverkusen