MAÇ SONUCU | Mönchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen
Bundesliga 27'inci hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan zorlu karşılaşma konuk takımının 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 53'e çıkartırken Mönchengladbach 52 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 27'inci haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu.
Borussia Park Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma konuk Leverkusen'in 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Peter Bosz'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; Kai Havertz (2) ve Sven Bender kaydetti. Borussia Mönchengladbach'ın tek sayısı ise Marcus Thuram'dan geldi.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 53'e çıkartırken Mönchengladbach 52 puanda kaldı.
İŞTE BUNDESLIGA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI
Freiburg 0 - 1 Werder Bremen
Wolfsburg 0 - 2 Borussia Dortmund
Paderborn 1 - 1 Hoffenheim
- 23.05.2020
- Güncelleme: 23.05.2020 18:32
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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