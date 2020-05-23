MAÇ SONUCU | Mönchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen deplasmanda güldü!

MAÇ SONUCU | Mönchengladbach 1-3

MAÇ SONUCU | Mönchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen

Bundesliga 27'inci hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan zorlu karşılaşma konuk takımının 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 53'e çıkartırken Mönchengladbach 52 puanda kaldı.

'nın 27'inci haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu.

Mönchengladbach ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma konuk Leverkusen'in 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Peter Bosz'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; Kai Havertz (2) ve Sven Bender kaydetti. 'ın tek sayısı ise Marcus Thuram'dan geldi.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 53'e çıkartırken Mönchengladbach 52 puanda kaldı.

İŞTE BUNDESLIGA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI

Freiburg 0 - 1
Wolfsburg 0 - 2
Paderborn 1 - 1 Hoffenheim

  1. 23.05.2020
  2. Güncelleme: 23.05.2020 18:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Mönchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA