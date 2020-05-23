Padeborn - Hoffenheim maçı ne hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Bundesliga'nın 27. haftasında ligde sonrada bulunan Padeborn, 9. sıradaki Hoffenheim'ı sahasında konuk ediyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takım da sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Paderborn - Hoffenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtları...

PADERBORN - HOFFENHEIM MAÇI NE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Paderborn - Hoffenheim mücadelesinin ilk düdüğü 23 Mayıs Cumartesi günü TSİ 16.30'da çalacak. Mücadele Türkiye'de yayıncısı bulunmaması sebebiyle televizyondan izlenemeyecek. Ancak karşılaşmanın skor takibini fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

PADERBORN - HOFFENHEIM MUHTEMEL 11'LER

PADERBORN: Zingerle, Drager, Strohdiek, Schonlau, Collins, Vasiliadis, Gjasula, Sabiri, Pröger, Srbeny, Antwi-Adjei

HOFFENHEIM: Baumann, Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber, Rudy, Grillitsch, Skov, Baumgartner, Bruun Larsen, Dabbur

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Bundesliga'da Hoffenheim ile oynadığı üç maçta galibiyet alamayan Paderborn (1B 2M), en üst lig seviyesinde gol atamadığı tek rakibini ağırlıyor.

Paderborn'a rakip olduğu son beş resmi maçta gol yemeyen Hoffenheim, kulüp tarihinin aynı rakibe karşı en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.

Hoffenheim ile oynadığı son beş resmi maçta gol atamayan Paderborn, kulüp tarihinde sadece Kaiserslautern'e karşı daha uzun bir seri yaşamıştı (2006-2010'da 6 maç).

Paderborn, Bundesliga'nın 16. sırasındaki Düsseldorf'un altı puan gerisinde yer alıyor. Üç puanlı sisteme geçilen 1995'ten bu yana hiçbir takım 26 karşılaşmanın ardından bu büyüklükte bir farkı kapatmayı başaramadı.

Bundesliga'da oynadığı son dört iç saha maçını kaybeden Paderborn, son galibiyetini Aralık 2019'da aldı (2-1 vs Frankfurt).

Bu sezon Bundesliga'da oynadığı 26 maçta 17 kez mağlup olan Paderborn, ligde mücadele ettiği ilk sezonun (2014/15) tamamında aynı sayıda yenilgi almıştı.

Paderborn, Dennis Srbeny'nin gol attığı dört Bundesliga karşılaşmasını da mağlup tamamladı. Lig tarihinde gol attığı beş maçtan yenilgiyle ayrılan bir oyuncu yer almıyor.

Son altı Bundesliga maçında galibiyet alamayan Hoffenheim (2B 4M), Kasım 2018-Ocak 2019'dan bu yana en uzun serisini yaşıyor (7 maç).

Bu sezon Bundesliga'da en az deplasman golü yiyen takım olan Hoffenheim (12 maçta 12 gol), son üç dış saha maçından galip ayrılamadı (2B 1M).

Bundesliga sezonunun ilk yarısında lige yeni yükselen üç takımı da mağlup eden Hoffenheim, ligin yeni ekiplerine karşı oynadığı son altı karşılaşmayı kaybetmedi (5G 1B).