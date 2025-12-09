CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Fransa'dan ilk 24 biletiyle dönmek istiyor! İşte Okan Buruk'un AS Monaco maçı muhtemel 11'i

Galatasaray Fransa'dan ilk 24 biletiyle dönmek istiyor! İşte Okan Buruk'un AS Monaco maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'da tüm planlar bugün Monaco'yu parçalamak üzerine kuruldu. Sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde hem ilk 24 sırayı garantileyecek hem de yeniden zirvedeki 8 takım arasında yer alma ihtimalini yeşertecek.

Galatasaray Fransa'dan ilk 24 biletiyle dönmek istiyor! İşte Okan Buruk'un AS Monaco maçı muhtemel 11'i

Artık büyük gün geldi çattı. G.Saray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceğini ve hedeflerini belirleyecek Monaco mücadelesi sarı-kırmızılılar açısından büyük bir önem taşıyor. Buradaki maçın sonucunda göre son iki haftada G.Saray net hedeflerini belirleyecek. Olası puan ya da puanlar alması halinde büyük bir olasılıkla ilk 24'ü garantileyecek. G.Saray sahadan 3 puanla ayrılırsa ilk 8 ihtimalini sıcak tutacak. Ancak bu olmasa bile G.Saray ilk 16 takım arasında lig aşamasını bitirmek istiyor.

12 YIL SONRA

Sekizinci sıradaki Sporting Lizbon ile arasında sadece 1 puanlık fark bulunan Okan Buruk'un öğrencileri, 6 puanla 23. sıradaki Monaco'yu devirmeye çalışacak. Oynadığı son 5 resmi maçta sadece PSG'yi yenebilen Fransız ekibinin inişli çıkışı formu devam ediyor. Ajax deplasmanında 3-0 kazanan Cimbom, eğer bugün de Monaco'yu yenerse, 2013 yılından sonra ilk kez Devler Ligi deplasman maçlarında üst üste galibiyet elde etmiş olacak. Tüm Türkiye temsilcimizden 3 puan bekliyor.

163. RANDEVU

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 163. kez sahne almaya hazırlanıyor. Galatasaray, bugüne kadar toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 79 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez sarsan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 270 gol gördü.

SON 15 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki son maçları istediği gibi geçiyor. Sarı-kırmızılılar son 15 karşılaşmada 6 galibiyet elde ederken 5 beraberlik ve sadece 4 mağlubiyet yaşadı. Ancak Cimbom son 23 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise sadece 5 kez kazanabildi. Ancak 3'ü bu sezon elde edildi

MONACO İLE 7. MÜCADELE

Devler Ligi'nde Monaco ile karşılaşacak olan G.Saray, rakibiyle 7. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında geride kalan 6 mücadelede Cimbom 2 galibiyet alırken, Fransız ekibi ise 3 kez kazandı ve 1 maç berabere bitti. Bu G.Saray'ın Fransız takımlarına karşı 22. maçı olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

AS Monaco: Hradecky, Vanderson, Teze, Henrique, Salisu, Golovin, Akliouche, Biereth, Camara, Minamino, Coulibaly

G.Saray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Barış, Sane, Osimhen

