Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! Kuponlarda İsmail Yüksek detayı...

Raporda özellikle "Oyuncu Özel Kombosu: İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür: İsmail Yüksek" kuponlarının olağan dışı bir yoğunlukla oynandığı ve bu kuponların kazandığı belirtiliyor; bahis içeriklerinin bu denli hedefli olması soruşturmanın kritik başlıklarından biri haline geliyor.