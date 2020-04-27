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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Karton seyirci!

Karton seyirci!

M’Gladbach ilginç bir projeye imza attı. maçlarda 5 euro karşılığında taraftarların resimleri tribünde yer alacak.

Bundesliga ekibi B.M'Gladbach, koronavirüs salgını sonrasında azalan gelirlerini artırmanın yolunu sürpriz bir projeyle buldu. oynanacak maçlar için ücret karşılığında taraftarların kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştireceğini açıklayan yeşil- siyahlılar, projeye ilginin büyük olduğunu ve şimdiden 8 bin sipariş aldığını açıkladı. Taraftarlar 5 Euro ödeyerek ve bir fotoğraflarını kulübe ileterek tribündeki yerini aldı. Elde edilen gelirin kulübün sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacağı duyuruldu. En az 6 bin M'Gladbach taraftarının daha bu projeye katılması bekleniyor.
  1. 27.4.2020
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