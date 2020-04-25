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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Maskeli

Maskeli futbol

Futbolu 9 veya ’ta başlatmak isteyen Panzerlerde ilginç bir görüş ortaya atıldı: Sahadaki herkes maske taksın. Maske kayarsa oyun dursun.

Herkesin aklında aynı soru var. topu santraya ne zaman konacak ve nasıl oynanacak. bu konuda öncü adımı atan ülkelerden biri. Panzerler 9 veya 'ta liglerini yeniden başlatmayı planlıyor. Ancak futbolcuların koronavirüs tehdidi sebebiyle hala sahaya çıkma konusunda tedirgin olduğu da biliniyor. Alman Çalışma Başkanlığı İş Güvenliği Dairesi konuyla ilgili 3 sayfalık bir yazı hazırladı. İlginç bir maske önerisi geldi.

ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK

Güvenlik Dairesinin hazırladığı metinde Bundesliga'da maçların başlama şartının sağlık koşullarının tamamen sağlanmasına bağlı olduğu vurgulandı. 3 sayfalık yazıda futbolcuların ve hakemlerin mutlaka ağzı ve burnu kapatan maskeler takması gerektiği belirtildi. Maskelerin kayması durumunda hakemin oyunu durdurarak yeniden düzgün şekilde takılması gerektiği de kaydedildi.

GOL SEVİNCİNDE SOSYAL MESAFE

Almanya'da Sağlık Dairesinin hazırladığı metinde birçok ilginç ifade yer alıyor. Mesela maçların 15 dakikada bir durdurulması ve saha içindeki herkesin maskelerini değiştirmesi isteniyor. Ayrıca gol sevinçlerinde de oyuncuların birbirlerine temas etmemesi gerektiği ve sosyal mesafeyi gözeterek kutlama yapmaları öngörülüyor.

  1. 25.4.2020
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