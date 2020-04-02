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Schalke'den görülmemiş antrenman! Sosyal mesafe kuralına böyle uydular
Schalke'den görülmemiş antrenman! Sosyal mesafe kuralına böyle uydular
Almanya Bundesliga ekibi Schalke, corona virüsü sebebiyle ertelenen liglerden sonra antrenmanlara başladı. Milli yıldızımız Ozan Kabak'ın formasını giydiği takımda futbolcular idman boyunca sosyal mesafe kuralına uydu. İşte o görüntüler...
2 Nisan 2020 Perşembe 18:44
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sebebiyle Almanya Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelenmişti.
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, antrenmanlara başladı. Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Gelsenkirchen ekibinin antrenmanlarda sosyal mesafeyi koruması dikkatlerden kaçmadı.
İşte o görüntüler...