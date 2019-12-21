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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Lewa'ya ameliyat

Lewa'ya ameliyat

'in yıldız oyuncusu 'nin devre arasında ameliyat edileceği belirtildi. Kasıklarında sorun yaşayan ve Wolfsburg maçı sonrası ameliyat olacak Lewa, sahalardan iki hafta uzak kalacak.

'in yıldız oyuncusu 'nin devre arasında ameliyat edileceği belirtildi. Kasıklarında sorun yaşayan ve Wolfsburg maçı sonrası ameliyat olacak Lewa, sahalardan iki hafta uzak kalacak.
  1. 21.12.2019
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