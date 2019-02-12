Ahmed Kutucu'ya taraftar desteği
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'ya taraftar desteği

Ahmed Kutucu'ya taraftar desteği

Bundesliga ekiplerinden 04'te forma giyen ve hafta sonu 'e karşı gol atmayı başaran 'yu taraftarlar tebrik etti.

Hafta sonu oynanan - 04 maçında ilk 11'de sahaya çıkan (18), Schalke 04 formasıyla karşılaşmanın 25. dakikada rakip Bayern Münih'e şık bir gol atmış ve skoru 1-1'e getirmişti. Ev sahibi Bayern Münih'in 3-1 kazandığı maçta Ahmed Kutucu'nun attığı gol, Schalke 04'ün hanesine yazılan tek goldü.


Genç forvet oyuncusu Ahmet Kutucu, takımı Schalke 04'ün bugün yapılan antrenmanında yer aldı. Antrenman sonrası oyunculardan imza almak için bekleyen az sayıdaki Schalke 04 taraftarları, forma şansını iyi değerlendiren ve Bayern Münih'e gol atmayı başaran Ahmet Kutucu'ya, "Güzel gol attın tebrikler, böyle devam et" sözleriyle destek olmayı ihmal etmediler.


Uzun yıllar genç takımlarında forma giyen Ahmed Kutucu ile Schalke 04 kulübü, bir süre önce 2022 yılına kadar profesyonel mukavele imzalamıştı.

  1. 12.2.2019 22:21
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