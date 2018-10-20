Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanında güldü – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    , Wolfsburg deplasmanında güldü

    Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanında güldü

    Milli futbolcu 'nın formasını giydiği ekibi Wolfsburg, 8'inci hafta müsabakasında evinde 'e 3-1 mağlup oldu.

    'te Lewandowski 30'uncu ve 48'inci dakikalarda attığı gollerde takımını deplasmanda 2-0 öne geçirdi. Maçın 63'üncü dakikasında Wolfsburg, Weghorst'un golüyle farkı 1'e indirse de son sözü 72'nci dakikada söyledi ve Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti.

    'nın 71'inci dakikada oyuna girdiği maçın 57'nci dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu sonuçla Bayern Münih puanını 16'ya yükseltirken, Wolfsburg 9 puanda kaldı.

    1. 20.10.2018 19:05
    2. Güncelleme: 20.10.2018 19:05
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