Mainz-Freiburg maçına ''VAR'' damgası!

Almanya Bundesliga 30. haftasında oynanan Mainz 05-Freiburg karşılaşmasında Video Hakem Teknolojisi damga vurdu.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona ererken oyuncular ve hakem ekibi soyunma odasının yolunu tuttu.Ancak VAR'ın uyarısıyla son pozisyonda elle oynama olduğunu tespit eden hakem Guido Winkmann oyuncuları sahaya geri çağırdı ve penaltı atışını kullandırttı.Öte yandan Mainz taraftarı, Freiburg karşılaşmasında pazartesi maçlarını protesto ederek sahaya tuvalet kağıtları fırlattı.