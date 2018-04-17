Mainz-Freiburg maçına ''VAR'' damgası! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Mainz-Freiburg maçına ''VAR'' damgası!

    Mainz-Freiburg maçına ''VAR'' damgası!

    30. hafta mücadelesinde Mainz sahasında Freiburg'u ağırlarken ilk yarının son dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Hakem ilk yarının bitiş düdüğünü çaldıktan sonra 'VAR'ın uyarısıyla penaltı kararını verdi ve oyuncular soyunma odası yolundan geri döndü

    30. haftasında oynanan Mainz 05-Freiburg karşılaşmasında Video Hakem Teknolojisi damga vurdu.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona ererken oyuncular ve hakem ekibi soyunma odasının yolunu tuttu.Ancak VAR'ın uyarısıyla son pozisyonda elle oynama olduğunu tespit eden hakem Guido Winkmann oyuncuları sahaya geri çağırdı ve penaltı atışını kullandırttı.Öte yandan Mainz taraftarı, Freiburg karşılaşmasında pazartesi maçlarını protesto ederek sahaya tuvalet kağıtları fırlattı.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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