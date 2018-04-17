Mainz-Freiburg maçına ''VAR'' damgası!
Almanya Bundesliga 30. hafta mücadelesinde Mainz sahasında Freiburg'u ağırlarken ilk yarının son dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Hakem ilk yarının bitiş düdüğünü çaldıktan sonra 'VAR'ın uyarısıyla penaltı kararını verdi ve oyuncular soyunma odası yolundan geri döndü
Almanya Bundesliga 30. haftasında oynanan Mainz 05-Freiburg karşılaşmasında Video Hakem Teknolojisi damga vurdu.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona ererken oyuncular ve hakem ekibi soyunma odasının yolunu tuttu.Ancak VAR'ın uyarısıyla son pozisyonda elle oynama olduğunu tespit eden hakem Guido Winkmann oyuncuları sahaya geri çağırdı ve penaltı atışını kullandırttı.Öte yandan Mainz taraftarı, Freiburg karşılaşmasında pazartesi maçlarını protesto ederek sahaya tuvalet kağıtları fırlattı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:25
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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