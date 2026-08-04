CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor İbrahim’in gözü milli takımda

İbrahim’in gözü milli takımda

Alanyaspor'un futbolcusu İbrahim Kaya, hayalinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
İbrahim’in gözü milli takımda

Alanyaspor'un futbolcusu İbrahim Kaya, hayalinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi. Hakkında çıkan transfer haberlerine değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Bu bir futbolcu için gurur verici ama bir yandan da konsantrasyon kaybı oluşturabiliyor. Elbette benim de hayallerim var ama öncelikli hedefim A Milli Takım formasını giyebilmek. Bir kulübün bana ilgisi olduğunu biliyorum ama kulübüm ne derse o olur. Resmi bir durum yok" dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan Neres bombası!
Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz vatandaşlık iddiası! 16 ilde operasyon, 72 şüpheli yakalandı, 687 kişi mercek altında
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sürpriz sol bek!
Cimbom'a dev gibi stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 09:26
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Kanada Açık'ta iyi başlangıç Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Kanada Açık'ta iyi başlangıç 09:21
Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? 08:59
Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? 08:44
G.Saray'a transferde Zeze şoku! G.Saray'a transferde Zeze şoku! 00:47
F.Bahçe'ye Yunan golcü! F.Bahçe'ye Yunan golcü! 00:47
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti 00:47
F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! 00:47
F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! 00:47
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! 00:47
F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! 00:47
İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri 00:47