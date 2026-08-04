İbrahim’in gözü milli takımda

Alanyaspor'un futbolcusu İbrahim Kaya, hayalinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi. Hakkında çıkan transfer haberlerine değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Bu bir futbolcu için gurur verici ama bir yandan da konsantrasyon kaybı oluşturabiliyor. Elbette benim de hayallerim var ama öncelikli hedefim A Milli Takım formasını giyebilmek. Bir kulübün bana ilgisi olduğunu biliyorum ama kulübüm ne derse o olur. Resmi bir durum yok" dedi.