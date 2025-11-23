CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Alanyaspor Joao Pereira: Daha iyi oynadık ama sonuç olarak maçı kaybettik

Joao Pereira: Daha iyi oynadık ama sonuç olarak maçı kaybettik

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oynadık ama sonuç olarak maçı kaybettik. Ama bu bizim için bir ders olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 21:22
Joao Pereira: Daha iyi oynadık ama sonuç olarak maçı kaybettik

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün zor bir gün oldu. İlk yarıda harika oynadık. Topa sahip olan, pas yapan, şut atan ve daha çok pozisyona giren bizdik. Maçı ikinci yarının ilk 8 dakikasında kaybettik. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlarda golleri bulmuş olmalı ve maçı bitirmiş olmamız gerekiyordu. Siz yapamadığınızda da rakibiniz pozisyona girip, size bu şekilde zarar verebilir. Bizim için ders oldu. Maça sadece ilk yarıda değil, 90 dakika boyunca odaklanmamızı gerekiyor. Bundan en azından ders çıkarmamız gerekiyor. Bunu da düşüneceğiz" diye konuştu.

"ODAĞIMIZI KAYBETMEMEMİZ GEREKİYOR''

Maçta daha iyi bir mücadele sergilediklerinin altını çizen Pereira, "İlk gol hakkında konuşmam gerekirse bunu asla kabul edemeyiz. Antrenmanlarda çalıştık, analizi yaptık. Bakın bunları yapıyorlar dediğimiz bir goldü. Bunu kabul edemem. Bu beni çok üzdü. İkinci gol ise rakibimiz çok iyi bir gol attı. Buna fazla bir şey diyemem ama ilk gol kabul edilebilir değil. İlk yarıyı çok büyük farkla daha iyi ve önde oynadık. İkinci yarının ilk 8 dakikası için bunu diyemem. Odağımızı kaybettik, kendimizde değildik ve maçı kaybettik. Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oynadık ama sonuç olarak maçı kaybettik. Ama bu bizim için bir ders olacak. Daha fazla odaklanmamız gerekecek. Odağımızı kaybetmememiz gerekiyor ve bunu da öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
