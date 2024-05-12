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Fatih Tekke: Alanyaspor hak ettiği bir konumda

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş beraberliğinin ardından, oyuncularının ligin bu haftasına kadar ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Oyuncularım şu ana kadar bunu eksiksiz yapmaya çalıştılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Alanyaspor hak ettiği bir konumda” dedi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 22:35
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Fatih Tekke: Alanyaspor hak ettiği bir konumda

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş'ın eksik olmasına rağmen yetenekli oyunculara sahip olduğunu ifade etti. Tekke, "Maçın hemen hemen tamamında üstün olan taraf Alanyaspordu. Cesur oynayan bir Alanyaspor vardı. Karşımızda eksik bir takım ama ismi Beşiktaş. Beşiktaş ile oynuyorsunuz. Yetenekli oyunculara sahip. Oyunun bazı bölümlerinde üstünlüklerini yetenekleriyle sağlayan bir Beşiktaş vardı. Son 10 dakikada gençlerin sahaya girmesi Beşiktaş adına sevindirici. Oyunun son bölümünde ısrarla uyarmamıza rağmen uzun orta yapmamıza rağmen oyuncular yorgundu. Ama genel hatlarıyla oyunun üzerinde koyarak, doğru yerleşerek, baskıları yapmaya çalışarak geldiğimiz günden bu yana devam eden bir tarz. Oyuncuların bunu sürekli yapmasını beklemek de kolay değil. Yapması da kolay değil. Oyuncularım şu ana kadar bunu eksiksiz yapmaya çalıştılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Alanyaspor hak ettiği bir konumda. Beklentilerin çok üzerinde bir durumdayız. İki haftada oyunlarımızın üzerine koymaya çalışarak devam edeceğiz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Bugün 2 puan kaybettik diyebilirim" diye konuştu.

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