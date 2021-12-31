Alanyaspor Francesco Farioli ile sözleşme imzaladı!

ytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın ayrılığı sonrasında yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Alanya ekibi, teknik direktör Francesco Farioli ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"FARIOLI'YE İNANIYORUZ"

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sezon başından bu yana birlikte çalıştığımız Bülent Korkmaz hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bülent hocamıza ve ekibine, Aytemiz Alanyaspor'umuza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı. Daha sonra Fatih Karagümrük'e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuzun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

"EVE DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Francesco Farioli ise, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir şeref. Başkanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Francesco Farioli'nin ekibi şöyle:

Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos (Yardımcı Antrenör)

Jarkko Antero Tuomisto (Kaleci Antrenörü)

Francisco Nogales (Bireysel Performans Antrenörü)

Osman Nuri Kul (Analiz)

Giovanni Melchiorre ve Ali Can Sümbül (Kondisyoner)