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Francesco Farioli Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olacak!

Son dakika haberi... Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, eski takımı Alanyaspor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Akdeniz temsilcisi, Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasının ardından eski hocasını takımın başına getiriyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:18
Francesco Farioli Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olacak!

Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Francesco Farioli'nin gelmesi bekleniyor.

Alanyaspor, kupa maçının hemen ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile görüşülüp karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. Bununla ilgili Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarına dair açıklama yaptı.

Alanyaspor'un yeni teknik direktör adayı olarak gösterilen İtalyan isim Francesco Farioli, bu akşam görüşme için Alanya'ya geliyor.

Alanyaspor Tesisleri'nde bu gece misafir edilecek olan Farioli'nin yarın sabah Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenin ardından Farioli'nin teknik direktörlüğüne kesin gözüyle bakılıyor.

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