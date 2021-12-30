SON DAKİKA - Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi!

Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. Akdeniz ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada 53 yaşındaki çalıştırıcıya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. İkinci Başkanımız Kamil Köseoğlu, Korkmaz ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Köseoğlu, "Teknik Direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Bu sezon Süper Lig'in 4. haftasında göreve gelen Bülent Korkmaz, ligde 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda takımın başında 2 müsabakaya çıkan Korkmaz bu maçları galip tamamladı.