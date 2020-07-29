Tarihi fırsat!
Akdeniz ekibi, kaybederse ligi 5’inci bitirdiği için ön eleme oynayacak. Kazanırsa Avrupa Ligi’ne direkt katılacak. Takımın en büyük kozu 26 gol atan Cisse.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde ATV'de yayınlanacak maçta Trabzonspor ile bugün karşılaşacak Alanya'da nefesler tutuldu. 21.30'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Tarihinde ilk kez finale çıkan Alanyaspor, kupaya 4. turda İnegöl maçı ile başladı ve 3-0'la 5. tura yükseldi. Adanaspor'u 7-1 ve 5-1 gibi skorlarla eleyen turuncu-yeşilliler, son 16'da Kasımpaşa'yla mücadele etti. Rakibini evinde 3-1 devirip, deplasmanda 3-2 kaybeden Alanya çeyrek finalde G.Saray'ı da saf dışı bıraktı. Yarı finalde Antalya'yı 1-0 ve 4-0 yenen Alanyaspor, finale kaldı.
- 29.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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