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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Tarihi fırsat!

Tarihi fırsat!

ekibi, kaybederse ligi 5’inci bitirdiği için ön eleme oynayacak. Kazanırsa Avrupa Ligi’ne direkt katılacak. Takımın en büyük kozu 26 gol atan Cisse.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde ATV'de yayınlanacak maçta ile bugün karşılaşacak Alanya'da nefesler tutuldu. 21.30'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi yönetecek. Tarihinde ilk kez finale çıkan , kupaya 4. turda İnegöl maçı ile başladı ve 3-0'la 5. tura yükseldi. 'u 7-1 ve 5-1 gibi skorlarla eleyen turuncu-yeşilliler, son 16'da 'yla mücadele etti. Rakibini evinde 3-1 devirip, deplasmanda 3-2 kaybeden Alanya çeyrek finalde G.Saray'ı da saf dışı bıraktı. Yarı finalde 'yı 1-0 ve 4-0 yenen Alanyaspor, finale kaldı.

  1. 29.7.2020
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