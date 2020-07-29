Tarihi fırsat!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde ATV'de yayınlanacak maçta Trabzonspor ile bugün karşılaşacak Alanya'da nefesler tutuldu. 21.30'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Tarihinde ilk kez finale çıkan Alanyaspor, kupaya 4. turda İnegöl maçı ile başladı ve 3-0'la 5. tura yükseldi. Adanaspor'u 7-1 ve 5-1 gibi skorlarla eleyen turuncu-yeşilliler, son 16'da Kasımpaşa'yla mücadele etti. Rakibini evinde 3-1 devirip, deplasmanda 3-2 kaybeden Alanya çeyrek finalde G.Saray'ı da saf dışı bıraktı. Yarı finalde Antalya'yı 1-0 ve 4-0 yenen Alanyaspor, finale kaldı.