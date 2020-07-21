Son dakika: Hasan Çavuşoğlu: N'Sakala transferi için Beşiktaş özür diledi - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Alanyaspor Hasan Çavuşoğlu'ndan N'sakala açıklaması! "Beşiktaş özür diledi"

Hasan Çavuşoğlu: transferi için özür diledi

Hasan Çavuşoğlu: N'Sakala transferi için Beşiktaş özür diledi

'ta son dakika haberi... Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada siyah beyazlıların 'yı ettiğini aktarırken, bu konuya ilişkin ismini vermediği bir Beşiktaş yöneticisinin kendisinden özür dilediğini açıkladı. İşte o sözler...

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'ın transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Biz futbolcuyla anlaşma aşamasına geldik ama büyük takımlar kancayı takınca, büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu, özrünü de aldım, özür dilediler işin doğrusu." dedi.

"BAKASETAS'A TEKLİF OLABİLİR"

Öte yandan Akdeniz ekibinin yıldız isimlerinden Bakasetas ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Bugün Bakasetas'a teklif olabilir, gözde futbolcu. Onunla ilgilenen takımlar da var. Futbolun içinde de ticaret var. İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz. Bakasetas gibi 2- 3 oyuncumuza teklif gelir diye düşünüyoruz." dedi.

  1. 21.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 17:57
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