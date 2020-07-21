Hasan Çavuşoğlu: N'Sakala transferi için Beşiktaş özür diledi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın N'sakala transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Biz futbolcuyla anlaşma aşamasına geldik ama büyük takımlar kancayı takınca, büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu, özrünü de aldım, özür dilediler işin doğrusu." dedi.

"BAKASETAS'A TEKLİF OLABİLİR"

Öte yandan Akdeniz ekibinin yıldız isimlerinden Bakasetas ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Bugün Bakasetas'a teklif olabilir, gözde futbolcu. Onunla ilgilenen takımlar da var. Futbolun içinde de ticaret var. İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz. Bakasetas gibi 2- 3 oyuncumuza teklif gelir diye düşünüyoruz." dedi.