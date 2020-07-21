Beşiktaş'ta son dakika haberi... Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada siyah beyazlıların N'sakala'yı transfer ettiğini aktarırken, bu konuya ilişkin ismini vermediği bir Beşiktaş yöneticisinin kendisinden özür dilediğini açıkladı. İşte o sözler...
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın N'sakala transferine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Biz futbolcuyla anlaşma aşamasına geldik ama büyük takımlar kancayı takınca, büyük takımlara herkes gitmek istiyor, girişimlerden dolayı önemli bir yönetici, yaptıklarının yanlış olduğunu, özrünü de aldım, özür dilediler işin doğrusu." dedi.
"BAKASETAS'A TEKLİF OLABİLİR"
Öte yandan Akdeniz ekibinin yıldız isimlerinden Bakasetas ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Bugün Bakasetas'a teklif olabilir, gözde futbolcu. Onunla ilgilenen takımlar da var. Futbolun içinde de ticaret var. İstediğimiz rakamlar olursa tabii ki her futbolcuyu satabiliriz. Bakasetas gibi 2- 3 oyuncumuza teklif gelir diye düşünüyoruz." dedi.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 17:57
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Çavuşoğlu: N'Sakala transferi için Beşiktaş özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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