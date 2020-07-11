Alanyaspor'a kötü haber! Sezonu kapattı... - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'a kötü haber! Sezonu kapattı...

Alanyaspor'a kötü haber! Sezonu kapattı...

Aytemiz , 'un dizinden geçirdiği operasyon nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

'de 51 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa Kupaları için mücadele eden Aytemiz 'a 'tan kötü haber geldi.

Alanyaspor yaptığı açıklamada, dizinden operasyon geçiren Djalma Campos'un sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.



Djalma bu sezon takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlamıştı.

İşte Alanya ekibinden yapılan açıklama:

  1. 11.07.2020
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