Alanyaspor'a kötü haber! Sezonu kapattı...

Süper Lig'de 51 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa Kupaları için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'a Djalma Campos'tan kötü haber geldi.

Alanyaspor yaptığı açıklamada, dizinden operasyon geçiren Djalma Campos'un sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.







Djalma bu sezon takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlamıştı.

İşte Alanya ekibinden yapılan açıklama:



