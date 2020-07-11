Alanyaspor'a kötü haber! Sezonu kapattı...
Aytemiz Alanyaspor, Djalma Campos'un dizinden geçirdiği operasyon nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Süper Lig'de 51 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa Kupaları için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'a Djalma Campos'tan kötü haber geldi.
Alanyaspor yaptığı açıklamada, dizinden operasyon geçiren Djalma Campos'un sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Djalma bu sezon takımına 4 gol ve 3 asistlik bir katkı sağlamıştı.
İşte Alanya ekibinden yapılan açıklama:
Futbolcumuz Djalma Campos dizinden olacağı operasyon nedeniyle sezonun geri kalanında takımımızda yer alamayacaktır. #AytemizAlanyaspor pic.twitter.com/rPs1bcUhia— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 11, 2020
- 11.07.2020
- Göztepe-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Metincan Cici’ye Beşiktaş ve Galatasaray talip!
- G.Saray'dan transfer açıklaması! 9 yeni sözleşme...
- Brescia-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Juventus-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Emre Belözoğlu'ndan süper kanat sürprizi! 3 transfer bombası ve Galatasaray...
- Fatih Terim Falcao'yu unuttu! İşte Galatasaray'ın muhtemel Ankaragücü 11'i
- Tahir Karapınar başardı! Fenerbahçe'nin Sivas maçı öncesinde o istatistiği...
- Son dakika: Fenerbahçeli isim takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devrede...
- Dev transfer iddiası! "Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor'a kötü haber! Sezonu kapattı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.