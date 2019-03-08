Ozan Tufan şaşkınlığı! Sergen Yalçın...
08 Mart 2019, Cuma
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şaşkınlığı! ...

Ozan Tufan şaşkınlığı! Sergen Yalçın...

Sarı lacivertli ekipte silik bir görüntü çizen ve idmanlarda istenilen özveriyi gösteremeyen 'a dokunuşu iyi geldi. 'den 'a kiralık olarak giden genç orta saha oyuncusu performansıyla şaşırtıyor...

'de sezon başında kadro dışı bırakılan ardından devre arasında takımdan gönderilen performanslarıyla herkesi şaşırtıyor. Genç futbolcu, 'la beraber form tuttu. Kilo verdiği de gözlenen Ozan, 'dan idman çalışmalarıyla ilgili paylaşımlar yapmaktan da geri kalmıyor. Ozan'ın idmanlardaki hırslı görüntüsü de gözlerden kaçmıyor.

Ozan Tufan'dan dikkat çeken paylaşım! İZLE...

OZAN FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA OLMUŞA BENZİYOR

teknik direktörü Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz haftalarda Ozan'la ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Yalçın, "İstediğimiz transferleri hemen hemen yaptık ama şöyle bir sıkıntımız var... Aldığımız oyuncular çok hazır değil. Onları hazırlamak zaman alacak. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış, çok dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz." demişti.

  1. 08.03.2019
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