Ozan Tufan şaşkınlığı! Sergen Yalçın...

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ardından devre arasında takımdan gönderilen Ozan Tufan performanslarıyla herkesi şaşırtıyor. Genç futbolcu, Sergen Yalçın'la beraber form tuttu. Kilo verdiği de gözlenen Ozan, Instagram'dan idman çalışmalarıyla ilgili paylaşımlar yapmaktan da geri kalmıyor. Ozan'ın idmanlardaki hırslı görüntüsü de gözlerden kaçmıyor.

OZAN FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA OLMUŞA BENZİYOR

Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz haftalarda Ozan'la ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Yalçın, "İstediğimiz transferleri hemen hemen yaptık ama şöyle bir sıkıntımız var... Aldığımız oyuncular çok hazır değil. Onları hazırlamak zaman alacak. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış, çok dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz." demişti.