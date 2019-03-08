Ozan Tufan şaşkınlığı! Sergen Yalçın...
Sarı lacivertli ekipte silik bir görüntü çizen ve idmanlarda istenilen özveriyi gösteremeyen Ozan Tufan'a Sergen Yalçın dokunuşu iyi geldi. Fenerbahçe'den Alanyaspor'a kiralık olarak giden genç orta saha oyuncusu performansıyla şaşırtıyor...
Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ardından devre arasında takımdan gönderilen Ozan Tufan performanslarıyla herkesi şaşırtıyor. Genç futbolcu, Sergen Yalçın'la beraber form tuttu. Kilo verdiği de gözlenen Ozan, Instagram'dan idman çalışmalarıyla ilgili paylaşımlar yapmaktan da geri kalmıyor. Ozan'ın idmanlardaki hırslı görüntüsü de gözlerden kaçmıyor.
OZAN FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA OLMUŞA BENZİYOR
Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz haftalarda Ozan'la ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Yalçın, "İstediğimiz transferleri hemen hemen yaptık ama şöyle bir sıkıntımız var... Aldığımız oyuncular çok hazır değil. Onları hazırlamak zaman alacak. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış, çok dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz." demişti.
- 08.03.2019
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Trabzonspor'da affedilen Olcay Şahan konuştu!
Toplam 1
Yorum
-20derecede kapının önüne bekleyen köpek o.ş.. nasıl şimdikişu anlarını düşünüp seyirciye oynamadan insan gibi olsan bişey yoktu kuduz it ndayeye feguliye saldırıp haksız kırmızı çıkıyorb
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 13
Yorum
Rk kurtuluş için gerekliyse Gercek fenerli taraftar 1 paket sigara parasını katkı yapmalı, buna tepki duymamalı
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Fırat Aydınus kızağa çekildi
Toplam 1
Yorum
cçay fazla sürmez haftaya 4 büyüklerin maçına ödül olarak veriler her zaman böyle olmuştur .bizde ceza yok ödül var
Ozan Tufan şaşkınlığı! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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