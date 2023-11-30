Aktüel Haberler (30.11.2023)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Barcelona, konuk ettiği Porto'yu 2-1'lik skorla mağlup etti. İspanyol ekibi, puanını 12'ye yükselterek grupta oynayacakları son maç öncesi tur atlamayı garantiledi. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamayan Barcelona, 2 sezonun ardından son 16'ya kaldı. İspanyol temsilcisi daha önceki yıllarda 20 yıl üst üste gruptan çıkmayı başarmıştı. Bordo-lacivertliler, H Grubu'nda Antwerp'i 5-0 yenerken, Porto'yu her iki maçta da (1-0, 2-1) mağlup etti. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i evinde 2-1 mağlup eden Barcelona, deplasmanda rakibine 1-0'lık skorla kaybetti.

HALKBANK GALİP: 3-2

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda Halkbank, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini sahasında karar setinde 3-2 yendi. 139 dakika süren mücadelenin setleri; 19-25, 25-21, 19-25, 29-27 ve 15-10 sona erdi. Halkbank, grupta böylece ikinci galibiyetini alarak liderliğe yükseldi. Halkbank gruptaki üçüncü maçında Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.

G.SARAY 8'Lİ FİNALDE

G.Saray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında bugün sahasında Almanya'nın VC Wiesbaden ekibini ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Maçın rövanşı 6 Aralık'ta Almanya'da...

DİŞİ ASLAN FARKLI

G.Saray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun 6'ncı ve son hafta maçında Litvanya'nın Kibirkstis ekibini 102-66 yendi. Kupada üst tura çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta 6'da 6 yaptı.

F.BAHÇE FİLEDE TURU GEÇTİ: 3-1

F.Bahçe Parolapara Erkek Voleybol takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini 3-1 yenerek 8'li finale kaldı. 125 dakika süren maçın setleri 32-34, 28-26, 25-19, 25-19 sona erdi. VakıfBank ise, CEV Şampiyonlar Ligi'nin A Grubu üçüncü maçında İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 mağlup oldu.