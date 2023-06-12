Aktüel Haber (12.06.2023)

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran'da Letonya ve 19 Haziran'da Galler ile karşılaşacak A Milli Takımımız, dün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Milliler, 14 Haziran'da Riga'ya hareket edecek. Kafile, 16 Haziran'da oynanacak Letonya maçının ardından 17 Haziran'da Samsun'a hareket edecek. Aday kadromuz şu şekilde:

KALECİ:

Mert Günok (Beşiktaş) Muhammed Şengezer (Başakşehir) Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS:

Zeki Çelik (Roma) Abdülkerim Bardakçı (G.Saray) Cenk Özkacar (Valencia) Çağlar Söyüncü (Leicester) Merih Demiral (Atalanta) Ozan Kabak (Hoffenheim) Samet Akaydın (F.Bahçe) Eren Elmalı (Trabzonspor) Ferdi Kadıoğlu (F.Bahçe)

ORTA SAHA-FORVET:

Hakan Çalhanoğlu (İnter) İsmail Yüksek (F.Bahçe) Orkun Kökçü (Feyenoord) Salih Özcan (B.Dortmund) Salih Uçan (Beşiktaş) Cengiz Ünder (Marsilya) Kenan Karaman (Schalke) Arda Güler (F.Bahçe) Barış Alper Yılmaz (G.Saray) İrfan Can Kahveci (F.Bahçe) Kerem Aktürkoğlu (G.Saray) Umut Bozok (Trabzonspor) Umut Nayir (Eyüpspor)

NOVAK DJOKOVİC REKORLA ZİRVEDE

Sezonun 2. grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Norveçli Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Novak Djokovic, şampiyon oldu. Paris'teki turnuvada 3 numara Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı Ruud'u mağlup ederek, tek erkeklerde 23 şampiyonlukla grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.

ÇILGINCA BİR ENERJİ VARDI

İstanbul'daki dev final, dünya basınında geniş yer buldu. İtalyan Corriere dello Sport gazetesi final için statta "çılgınca bir enerjinin" olduğunu belirterek, "Açılıştaki yüksek kalitedeki müzik, NFL finali Super Bowl'un devre arası şovlarına göz kırpan bir gösteriydi" ifadelerine yer verdi.

SATRANÇ TÜRKİYE'DE ZİRVEDE

İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası Aydın'da düzenlendi. Türkiye'nin 51 ilinden ve 136 okulundan dereceye giren 704 sporcu finalde yarışırken şampiyona sonunda birinci olan takımlara İş Bankası tarafından teknoloji ödülleri hediye edildi. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Türkiye 'satranç ülkesi' olma yolunda hızla ilerliyor. 1 milyon 200 bin sporcu sayımızla bakanlık verilerine göre, ülkenin en çok lisanslı sporcuya sahip federasyon olduğumuz için çok mutluyum" dedi.

SAKARYA'DA BİSİKLET ŞOV

26 günde 11 uluslararası yarışın gerçekleştirildiği 'Bike Fest' BMX Avrupa Kupası serisi 9 ve 10. etaplarıyla sona erdi. Avrupa'nın en iyi bisikletçilerin pedal çevirdiği yarışlar birçok ülkede canlı olarak yayınlandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bisiklet şölenimizde uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Sakarya'mız bir dünya şehri bir olmuştur" diye konuştu.

KISA... KISA...

ARAP ekibi Al Hilal, PSG'nin yıldızı Neymar için devrede. Teklif 45 milyon euro bonservis ve 200 milyon Euro maaş.

POTADA A.Efes ile P.K.Yaka arasındaki play-off finalinde ilk maç; 13 Haziran Salı 20.00'de İstanbul'da oynanacak.

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