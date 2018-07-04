Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bosna Hersekli sağ bek, 2015-2016 sezonundan bu yana mücadele ettiği Osmanlıspor'da 65 Süper Lig ve 7 Türkiye Kupası maçında forma giydi.