Akhisarspor, Vrsajevic'i transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Osmanlıspor'da forma giyen Avdija Vrsajevic'i kadrosuna dahil etti.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bosna Hersekli sağ bek, 2015-2016 sezonundan bu yana mücadele ettiği Osmanlıspor'da 65 Süper Lig ve 7 Türkiye Kupası maçında forma giydi.
- 4.7.2018 22:25
- Güncelleme: 4.7.2018 22:25
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Toplam 14
Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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