Vrsajevic Akhisarspor,
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Vrsajevic'i transfer etti

    ekiplerinden , 'da forma giyen Avdija Vrsajevic'i kadrosuna dahil etti.

    'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Bosna Hersekli sağ bek, 2015-2016 sezonundan bu yana mücadele ettiği 'da 65 ve 7 Türkiye Kupası maçında forma giydi.

    1. 4.7.2018 22:25
    2. Güncelleme: 4.7.2018 22:25
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